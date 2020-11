Um homem ficou ferido e foi atendido pelo Samu, ao perder o controle do carro que dirigia e colidir com o veículo na porta de um salão de beleza, na Avenida Antônio de Almeida, número 70, no Retiro, em Volta Redonda.

O fato ocorreu por volta das 5h45 deste sábado (14). Às 8h37min, a Guarda Municipal e a Polícia Militar estiveram no local. Ele foi atendido pelo Samu e foi embora do local do acidente, deixando o carro no local. Matéria e foto: Felipe Cury