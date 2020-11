Jardim Botânico de Volta Redonda é aberto oficialmente e já recebe visitação

Local ficará aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h30, e conta com lago, fonte, pista de caminhada, pista de patins, parquinho, 14 churrasqueiras e espaço para redes

Os moradores de Volta Redonda ganharam neste sábado, dia 14, um novo espaço de lazer: o Jardim Botânico Municipal Antonieta Barreira Cravo. O local foi construído na Ilha São João com recursos de multas ambientais e conta com lago, fonte, pista de caminhada, pista de patins, parquinho, 14 churrasqueiras, espaço para redes e muita área verde. O Jardim Botânico ficará aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h30.

O motorista Davi da Silva Barbosa, morador do Parque das Ilhas, aproveitou a tarde de sábado para levar a sua filha para brincar no Jardim Botânico. “Esse era um espaço morto, não existia nada. Agora temos um espaço de lazer próximo de casa. Vamos aproveitar os finais de semana aqui com nossa filha”, disse.

A vendedora Claudiane César, moradora do bairro Volta Grande II, também estava conhecendo o lugar com o seu filho. “Eu adorei esse novo espaço. Estou fazendo um vídeo e mandando para as minhas irmãs conhecerem também. Gostei principalmente de como foi feita a divisão dos espaços e a distribuição dos brinquedos. A gente só tinha o Zoológico. Agora ganhamos um local perto de casa”, elogiou Claudiane.

Durante todos os dias, em tempo integral, a Ilha São João contará com porteiro e vigia. Para as pessoas que utilizam os outros espaços que ficam no entorno do Jardim Botânico, como a área de esportes, será feito um cadastro para que elas possam entrar e sair. Para cuidar do local, além de porteiro e vigilante, haverá uma equipe composta por profissionais de limpeza e jardineiro, que será responsável pela manutenção da botânica, como os jardins e gramados.

Além das diversidades das árvores que foram plantadas do Jardim Botânico, com espécies de 10 anos de idade, o entorno da Ilha São João também foi recuperado e ganhou exemplares nativos da Mata Atlântica. Ao todo, mais de 1.500 árvores foram plantadas no complexo, com mais de 80 espécies diferentes. Com isso, toda a composição arbórea da Ilha São João foi renovada.

De acordo com o secretário interino de Meio Ambiente do município, Marcus Vinícius Convençal, o Jardim Botânico será uma grande área de lazer e, ao mesmo tempo, desempenhará um importante papel na formação da consciência ambiental da população. “O lugar ficou lindo e tenho certeza que as pessoas passarão ótimos momentos lá com a família e amigos. É importante destacar que aproveitamos um espaço que era utilizado apenas como estacionamento em grande eventos e o transformamos em um lindo espaço de lazer para a população de Volta Redonda”, disse o secretário.

O Jardim Botânico é dividido em vários setores: Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, com espécies específicas e também com árvores de todo o mundo. O lago tem borda infinita e várias plantas aquáticas, inclusive da Amazônia. O parque infantil tem brinquedos adaptados para PCD (Pessoas com Deficiência). Com a finalização das obras, a Ilha São João, que ficou onze meses fechada para a construção do Jardim Botânico, foi reaberta há uma semana para visitação do público.

“A construção desse espaço só foi possível graças a parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que não mediu esforços para que o Jardim Botânico ficasse pronto. Por isso, quero aproveitar para agradecer ao secretário Vinicius pela parceria nos vários projetos que já realizamos juntos”, concluiu Marcus Vinícius Convençal. Secom VR, com fotos de Evandro Freitas