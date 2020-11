Morre no Hospital São João Batista vítima de capotamento na Dutra

Caio César Pagani de Freitas, de 29 anos, morreu ao colidir com o seu carro Spacefox contra uma carreta bitrem, no final da madrugada de sexta-feira, no km 251 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu nas proximidades do trevo de acesso ao bairro Arrozal, distrito de Piraí. Na colisão o carro de Caio capotou e a carreta deu um “L”. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro da Caio teria acessado a rodovia pelo sentido contrário da alça de retorno, na contramão.

Caio, era irmão de Isabele Pagani, então com 20 anos, que morreu em um acidente também na Via Dutra, no dia 1º de outubro de 2016. Ela estava com outras três pessoas, retornando da Exapicor, em Resende, sofrendo um acidente no trecho da rodovia em Barra Mansa.