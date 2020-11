Polícia Civil e PRF predem suspeitos de tráfico em Paraty

Policiais civis, comandados pelo delegado Marcelo Russo, e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam no início da noite desta sexta-feira, por volta das 18 horas, três suspeitos de tráfico de drogas, na BR-101, na altura do Sertão do Taquari, em Paraty.

Os suspeitos, um de 38 e dois de 25 anos, estavam em um Onix (prata) quando foram abordados pelos agentes. Foram apreendidos com o trio, 16 pacotes de maconha, cinco pinos de cocaína e três grandes pedras brutas de crack. Os três foram levados para a Delegacia de Polícia, da cidade, onde permaneceram presos.