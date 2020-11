População aprova atendimento na Clínica da Família do Vila Brasília

Na nova unidade o foco é o atendimento humanizado e a integração entre os serviços de saúde, trazendo para a Atenção Básica as especialidades médicas

Inaugurada há menos de 15 dias, a Clínica da Família Upinha Municipal de Volta Redonda já disponibilizou 68 consultas médicas nas especialidades médicas de urologia e ginecologia. A nova unidade de saúde ligada a estratégia de saúde da família é destinada ao atendimento dos moradores dos bairros Mariana Torres, Verde Vale, Belo Horizonte e Coqueiros, que formam o Complexo Vila Brasília.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo é que, em breve, a Clínica da Família amplie o atendimento, incluindo as especialidades de endocrinologia, cardiologia e fisioterapia, disponibilizando para a população assistência integral à saúde e servindo como elo entre a estratégia da saúde da família e as especialidades médicas. Os usuários serão referenciados das cinco unidades que compõe as sete equipes do Programa Saúde da Família.

O senhor Gilmar dias de Carvalho, 62 anos, morador do bairro Vale Verde, estava aguardando para consultar e elogiou o atendimento. “Me senti muito acolhido aqui, desde a hora que cheguei até o momento de ser consultado. Além disso, agora temos essa importante unidade mais próxima da nossa residência. Isso nos deixa muito mais tranquilos”, disse.

O aposentado José Adilson Laranjeira, 58 anos, morador do bairro Belo Horizonte, tem diabetes e estava aguardando para ser atendido pelo urologista. “Não só aqui, mas também em outras unidades de saúde publica sou muito bem tratado. A gente percebe que eles têm um carinho grande pela gente e que querem nos ajudar. São abençoados”, disse o aposentado.

Na nova unidade o foco é o atendimento humanizado e a aproximação entre os serviços de saúde, trazendo para a Atenção Básica as especialidades médicas. Para isso, os profissionais foram capacitados para buscar uma escuta qualificada. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Flavia Lipke, essa integração faz parte das estratégias do Planifica SUS, que está sendo implantando no município.

“Nosso objetivo é de, cada vez mais, disponibilizar para a população um atendimento humanizado e perto da sua casa. Essa foi a primeira unidade que foi implantada nesses moldes, mas o intuito do governo municipal é ampliar a Clínica da Família para outras comunidades”, disse a secretária.

A nova unidade possui duas salas de consultórios médicos – para atendimentos das especialidades em ginecologia e urologia -, além de uma ampla recepção para realização de trabalhos de Educação em Saúde e Acolhimento Humanizado. Toda a estrutura atende as normas técnicas vigentes e vai funcionar de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. A equipe é composta por ginecologista, urologista, técnicos em enfermagem, cuidadores em saúde e enfermeiro.