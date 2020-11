PRF apreende 242 quilos de drogas dentro de carro em motel de Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) receberam informações do setor de inteligência da PRF-RJ sobre veículos suspeitos que estariam transportando drogas, na Rodovia Presidente Dutra. Por volta das 10 horas deste sábado, os agentes ficaram de prontidão e abordaram um veículo Fiat/Uno (Rio de Janeiro), que atuaria como “batedor” de um Voyage, que estaria transportando drogas e que estaria em um hotel as margens da Dutra, em Itatiaia.

Durante abordagem, foi verificado que o CRLV apresentado, tinha indícios de falsificação, sendo realizada inspeção veicular minuciosa, constatando que o veículo era um clone, sendo o original de mesmos marca/modelo do município de Belo Horizonte (MG), com registro de roubo em 23 de setembro de 2017, no Rio de Janeiro.

Havia também um forte cheiro de maconha no interior do veículo, não sendo encontrada droga nele. Sendo dada voz de prisão aos ocupantes do veículo, o condutor de 24 anos e a passageira de 25 anos.

A equipe, também, recebeu informação da inteligência da PRF-RJ, sobre o veículo VW/Voyage, suspeito de estar transportando drogas, que estaria num motel próximo ao local em que a equipe estava. A PRF se deslocou ao local indicado e localizou o veículo dentro do motel. Dentro do veículo foram encontrados 316 tabletes de maconha, com peso total estimado de 242 kg, 25 invólucros embalados a vácuo com um tipo de maconha especial “camarão de maconha”, peso total de 5.1 quilos, uma garrafa pet com 358 bolotas de haxixe (1,14 kg). Os três suspeitos receberam voz de prisão, um homem de 35 anos e duas mulheres, de 29 e 25 anos, por tráfico de drogas.

O casal que estava no Palio (clone) foi preso por associação ao tráfico de drogas, pois estavam fazendo o “serviço” de batedor. No total cinco pessoas foram presas e mais de 316 kg de drogas apreendidas. Essa droga seria para abastecer o tráfico da região Sul Fluminense, mais especificamente, Barra Mansa e Resende. Ocorrência encaminhada para 99ª DP de Itatiaia. Fotos: Polícia Rodoviária Federal