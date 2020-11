Aglomeração deixa eleitores revoltados no João XXIII

Não são todos locais de votação que estão respeitando as regras de distanciamento contra a Covid-19. No Colégio João XXIII, localizado na Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro, em Volta Redonda, por exemplo, grandes filas, com pessoas próximas umas das outras, foram flagradas por leitores que foram até o local votar.

“Tem gente indo embora com medo de contrair a doença por esperar demais em meio de tanta gente”, disse um leitor.

Ainda de acordo com leitores, dentro do colégio, o local que registra, até o momento desta publicação, grandes aglomerações com filas e demoras, é entre as seções 360 e 361. “Muitos idosos estão nestas filas. Infelizmente, o respeito é só na teoria, enquanto na prática, a história é outra”, lamentou.

Depois de varias reclamações os fiscais decidiram priorizar os idosos e distribuir senhas improvisadas para as pessoas nas filas. Idosos reclamaram que ficaram mais de 50 minutos para que as medidas fossem tomadas para minimizar os problemas.