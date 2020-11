Dayse Penna vota na tarde deste domingo

Candidata votou no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, no Conforto

A candidata à Prefeitura de Volta Redonda, Dayse Penna da coligação ‘Por uma Volta Redonda que vale a pena viver’ (Pros-PSL-PSDB) votou na tarde deste domingo, 15, no Colégio Estadual Presidente Roosevelt no Conforto. O candidato a vice prefeito na chapa, Ademar Esposti votou no período da manhã no Colégio Municipal Paraíba, na Vila Mury.

“Política não é profissão, é participação cidadã. Sempre falo isso, porque o político de essência é movido pela justiça social e pela democracia. Votar é um direito democratico conquistado, é exercer política. Votem consciente, nada de brancos ou nulos. Fazer a mesma coisa esperando resultado diferente é loucura, já dizia Einstein. Vamos mudar a política na nossa cidade e construir uma cidade que funcione para todos”, falou Dayse Penna