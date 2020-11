PRF detém passageiro de táxi por falsa identidade na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) receberam um comunicado neste domingo, por volta das 11 horas, do filho de um taxista, informando que seu pai estaria com um passageiro suspeito, na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa.

Diante da informação, foi montada uma blitz em frente ao Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. No mesmo instante, os agentes receberam um comunicado de outra equipe da PRF que já havia abordado o veículo Renault/Duster (branco), táxi, no km 289 da Dutra, no distrito de Floriano.

Durante a abordagem o passageiro se apresentou como Policial Militar, mas, não mostrou nenhuma identificação funcional, estando visivelmente embriagado. O motorista do táxi estava muito assustado, nervoso e apavorado. Quando foi abordado abandonou o veículo no acostamento e foi ao encontro dos policiais, pois temia por sua vida.

Segundo a PRF, o homem falava coisas desconexas. O passageiro, além de se mostrar visivelmente embriagado, estava muito alterado, exaltado, gritando ao falar e exigindo que o taxista o levasse para Volta Redonda;

Os policiais rodoviários federais informaram ao homem que o taxista estava sem condições psicológicas para prosseguir viagem. Ele ficou ainda mais exaltado.

Após consultas aos sistemas foi verificado que o homem, de 32 anos, não era Policial Militar, caracterizando o crime de falsa identidade, também verificado que tinha antecedentes criminais por agressão. Devido aos antecedentes e estar embriagado o homem foi detido, sendo necessário algemá-lo para garantir a segurança de todos.

A ocorrência foi encaminhada para 90ª DP de Barra Mansa. Ele foi ouvido e liberado para responder o processo em liberdade.