Neto vence no primeiro turno com expressiva votação: 85 mil votos

O ex-prefeito Antônio Francisco Neto (DEM), na coligação DEM/ PTB e PMB foi o grande vencedor das eleições em Volta Redonda, obtendo 57,20% (85.673 votos). Porém, Neto terá que aguardar o julgamento de embargo de declaração que ele impetrou no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) contra a impugnação do seu registro eleitoral. Se ele perder, ainda pode recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Caso a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) seja favorável, Neto assume a prefeitura à partir de 1º de janeiro de 2021, tendo como seu vice o engenheiro Sebastião Farias. O segundo colocado foi o médico Paulo César Baltazar com 19.961 votos (12,66%). O prefeito Samuca Silva obteve 13.889 (9,27%).

Granato ficou na quarta colocação com 7.999 votos (5,34%), Hermilton com 5.886 (3,93%), Juliana, com 3.588 votos (2,40%). Cida Diogo somou 3.459 votos (2,31%) e Alex Martins com 3570 votos (2,38%).