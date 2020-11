PRF flagra fusca com 9 pessoas em seu interior na Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram na noite de domingo, por volta das 20 horas, durante Policiamento Ostensivo Dinâmico, um motorista conduzindo um VW/Fusca com 9 ocupantes, em seu interior, no km 304, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Os agentes perceberam que o Fusca seguia pela pista auxiliar, saindo da cidade de Resende para acessar a rodovia. Como o veículo tinha apenas o farol direito ligado, chamou a atenção dos agentes. As demais lâmpadas, apagadas.

Para evitar que o veículo tivesse acesso a pista principal, com risco de acidente, os agentes posicionaram a viatura na alça de acesso à rodovia.

Ao ser solicitado a documentação, o condutor, de 31 anos, informou que não era habilitado. Ao consultar os sistemas, o veículo estava com o licenciamento atrasado. O último licenciamento foi em 2017.

O veículo que comporta apenas cinco ocupantes estava com nove, sendo sete crianças, entre filhos e sobrinhos, e o casal. Todas as crianças estavam no banco traseiro.

O casal informou que são residentes do bairro Surubi (Resende) e estariam levando os sobrinhos de volta para casa deles, na Fazenda da Barra, também em Resende. Diante das constatações, foram aplicadas as devidas multas no valor total de R$ 1.434,20; e o veículo foi recolhido ao pátio para regularização.