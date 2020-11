Serfiotis vence com diferença de 212 votos em Porto Real

O médico e deputado Federal, Alexandre Serfiotis de 44 anos, (PSD-RJ) foi eleito o novo prefeito de Porto Real com 38,83% dos votos válidos. Numa votação muito disputada, Serfiotis levou a melhor e assume a prefeitura de Porto Real, em 1º de janeiro de 2021.

A diferença de votos para o segundo colocado, Aílton Marques, foi de 2312 votos. Alexandre Serfiotis recebeu 5.548 votos. Ailton Marques (PDT) com 5.336 votos (37,35%). Silvia Bernardelli (Cidadania) com 1.855 votos (12,98%) e Valcir da Silva (PP) com 1.549 votos (10,84%).

Serfiotis é filho de Jorge Serfiotis, que já foi prefeito da cidade por três mandatos. No início do terceiro mandato, em 2017, Jorge precisou se licenciar para tratar de um câncer, vindo a falecer em julho do mesmo ano, deixando a prefeitura nas mãos do vice Ailton Marques.