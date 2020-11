Volta Redonda adere à Política de Atenção Integral à Saúde de Pessoas Privadas de Liberdade

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aderiu a Política de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). Criada pelo Ministério da Saúde, a PNAISP tem objetivo de ampliar as ações de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) para a população privada de liberdade. O atendimento será realizado durante o dia, de segunda a sexta-feira.

Volta Redonda foi aprovada para receber recursos financeiros para implantar esse processo assistencial como assistência de Atenção Primária prisional com saúde mental. Para implantar o PNAISP, o município criou uma equipe de saúde que vai atuar na cadeia pública da cidade, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo, dentista, auxiliar de saúde bucal e fisioterapeuta.

Cada um deles terá atribuições específicas dentro do processo assistencial no sistema prisional. A equipe de Volta Redonda já passou por uma capacitação com a equipe do governo do Estado para que o município possa iniciar as ações. Já foram realizadas visitas técnicas na cadeia pública do município para conhecer o espaço físico e o ambiente que a assistência será prestada. As atividades previstas pela equipe já foram apresentadas ao Conselho Municipal de Saúde, que aprovou as ações e a iniciativa do município.

A Política de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional vem promover a inclusão e a cidadania dessas pessoas através da assistência para suas necessidades, na prevenção dos agravos que frequentemente acometem essa população, respeitando as diversidades étnicas, racial, sócio-econômica, cultural, religiosa e de gênero, as limitações físicas e as questões de saúde mental.

A secretaria municipal de Saúde, Flávia Lipke, destaca que é o modelo que será implantado em Volta Redonda é de uma gestão integrada, que possibilita o acesso a rede de atenção primária, de média e alta complexidade do município.

“Todo trabalho será realizado de forma qualificada e com os preceitos da humanização no atendimento. O objetivo é de promover a cidadania e inclusão dessas pessoas privadas de liberdade, respeitando todas as suas questões e possibilitando o acesso deles a rede de atenção a saúde com qualificação e humanização no atendimento”, disse a secretaria.