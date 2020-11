Caminhão carregado de sucatas tomba no acesso à Dutra, em Resende

Um caminhão Mercedes Benz carregado de sucata para reciclagem teve a carroceria quebrada no início da tarde desta terça-feira, por volta das 13h30min, no acesso a rodovia, na pista auxiliar na Vila Militar (Aman), no km 306, no acesso à Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Houve tombamento da carga na pista, mas o motorista e o passageiro ficaram ilesos. O condutor fez contato com a seguradora para retirada da carga, para depois ser feito o destombamento do caminhão, e poder liberar o acesso à Dutra. Motoristas foram orientados para ter acesso a Dutra, no km 309, no bairro São Caetano.