Adolescentes são baleados em Barra Mansa

Três adolescentes, de 17, 16 e 15 anos, foram baleados enquanto lanchavam, na noite de domingo na Rua Otenilio Machado, próximo a uma quadra, no bairro Piteiras, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Militar, os autores da tentativa de homicídio, dois adolescentes, de 17 e 15 anos, foram apreendidos no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa, com dois revólveres, seis munições, uma granada de som e a motocicleta usada no crime. Eles passaram de moto e atiraram cinco vezes contra as vítimas que foram socorridas e levada para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa.

O mais novo precisou passa por cirurgia.