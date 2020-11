Homem é detido por posse de arma de fogo e drogas em Volta Redonda

Um homem foi detido na segunda-feira (16) por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro Coqueiros, em uma localidade conhecida como Travessa Veneza, quando tiveram a atenção voltada para dois suspeitos. Um dos suspeitos estava com uma mochila e uma arma, enquanto o outro, conseguiu escapar.

Dentro da mochila foram apreendidos dois tabletes de maconha (cerca de 2 quilos), 73 sacolés da mesma droga, 219 pinos de cocaína, 15 comprimidos de ecstasy, uma pistola 9 milímetros, 48 munições de pistola calibre 9 milímetros, cinco carregadores do mesmo calibre, quatro granadas, três rádios comunicadores, três baterias e R$ 76.

Já o homem que fugiu já foi identificado pelas autoridades e está sendo procurado. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito de ter assassinado a tiros Jonathan Fabiano Augusto de Almeida, de 21 anos, no dia 9 deste mês, no Cemitério do Retiro. Felipe Cury – Foto – PM/Divulgação