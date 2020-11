Neto inicia composição de sua equipe

O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM), com a expressiva votação de mais de 82 mil votos, na eleição deste ano, já começa articular para ter a sua equipe de trabalho montada para iniciar a sua gestão em 2021.

Ficou decidido que o seu vice, Sebastião Farias vai assumiu a direção do Hospital São João Batista. Segundo Neto, Farias é competente e vai resolver os problemas da saúde, no município. Outra escolha foi do comando da Guarda Municipal. Ele disse que vai convidar o tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa para reassumir a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

Luiz Henrique já sinalizou que vai aceitar o convite para voltar ao comando da Guarda Municipal. O policial comanda atualmente comanda o 8º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em Campos dos Goytacazes,

Outro que retorna ao governo é Paulo César de Souza, o PC, voltará a ser o diretor-executivo do Saae. A Smac (que vai voltar em sua gestão) será comandada pelo seu irmão Munir Francisco, que fez um bom trabalho social. Therezinha Gonçalves, a Tetê, retornara à Secretaria Municipal de Educação.

Sebastião Leite volta a ser o responsável pelo Departamento de Iluminação Pública. O prefeito confirmou ainda que o jornalista Rafael Paiva será o secretário de Comunicação. Ricardo Ballarini, que exerceu o cargo de assessor ficará responsável, segundo ele, pela área de eventos.

Quem pode retornar a Secretaria de Saúde é a médica Márcia Cury, que comandou em sua gestão a diretoria do Hospital do Retiro. Neto deixou claro que o Hospital do idoso, criado na atual gestão, funcionando na antiga Clínica São Camilo, na Vila Santa Cecília, será desativado.

O antigo Hospital Santa Margarida, adquirido pelo atual governo vai ser transformado em centro administrativo. Segundo Neto, o município não tem condições financeiras e estruturais para ter quatro hospitais públicos. Neto prometeu voltar a pagar em dia seus funcionários.

O prefeito disse que vai rever o preço do valor do estacionamento rotativo na cidade. Ele disse que considera uma quantia alta. A entrevista foi concedida na manhã desta terça-feira, na Rádio Cidade do Aço.

Justiça: Neto aguarda ainda o recurso do indeferimento de sua candidatura pela Justiça Eleitoral.