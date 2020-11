Secretaria de Saúde intensifica acompanhamento domiciliar a pacientes com Covid-19

Medida acontece após testagem em massa no município e visa controlar a evolução do vírus

Depois de realizar a testagem em massa para a Covid-19 em vários bairros de Barra Mansa, quando foi possível detectar pessoas infectadas pelo vírus, sintomáticas e assintomáticas, a Secretaria de Saúde está intensificando as ações de acompanhamento domiciliar a estes pacientes.

O objetivo, segundo o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, é prestar assistência a essas pessoas e seus familiares, visando controlar a evolução do novo coronavírus. “Nossas equipes, devidamente protegidas, vistoriam as condições em que os pacientes e seus familiares se encontram. Também analisam o ambiente de forma a manter as condições ideais para o tratamento dos cidadãos”, destacou.

Sérgio Gomes afirmou ainda que a intenção da Secretaria é garantir que todos tenham acesso ao exame. A testagem em massa foi realizada nos bairro Ano Bom. Centro, Vila Nova, Morada do Vale, São Pedro, Siderlândia, Roselândia, Vista Alegre, entre outros. A iniciativa terá prosseguimento nas próximas semanas.