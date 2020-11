Ultramaratonistas definem tempos a serem batidos no FKT RIO One Hundred Caminho do Imperador

Evento conta com apoio da Prefeitura de Barra Mansa

A Ultramaratona FKT RIO One Hundred Caminho do Imperador teve os tempos a serem superados definidos. Os homens terão 19 horas e 24 minutos para concluir o percurso de 160.9 km. Já as mulheres, 22 horas e 30 minutos. A próxima largada acontece no dia 21. O percurso tem início no distrito de Amparo, em Barra Mansa, e segue por Conservatória, Valença, Vassouras, Paty do Alferes, Vale das Princesas, encerrando em Petrópolis, na conhecida catedral da cidade.

Os tempos foram estabelecidos pelos ultramaratonistas João Andrade e Ana Luiza de Faria Matos, na última quinta-feira (12). Para a próxima largada, já estão selecionados os atletas participantes. São eles: Roger Darrigrand, Marcelo Amorim, Lucas Fonseca, Jorge Junior e Rodrigo Oliveira.

A segunda largada acontece no dia 28, com os atletas Adriana Rosa, Adriano Ribeiro, Cesar Condrati, Cesar Picinin e Davi Marques. A lista dos atletas da terceira rodada, no dia 5 de dezembro, será divulgada neste sábado.

Ao todo, participam 20 ultramaratonistas, sendo 16 homens e quatro mulheres, divididos em quatro etapas, que acontecem nos sábados dias 21 e 28 de novembro e 5 e 12 de dezembro. A prova servirá para a implementação de soluções tecnológicas e organizacionais para o circuito mundial, que acontecerá em 2021 no Brasil e na Itália.

A Prefeitura de Barra Mansa é uma das apoiadoras do FKT RIO One Hundred, conforme informa o coordenador da Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Marco Cambraia. “A prefeitura vem fazendo um trabalho de trazer eventos esportivos e incentivar o esporte como vetor de saúde e qualidade de vida. Estamos inserindo Barra Mansa no circuito de grandes ações esportivas”.

Informações sobre o evento teste podem ser encontradas, em tempo real, nos seguintes links: www.facebook.com/onehundred.run e www.instagram.com/onehundred.run.