Dois acidentes são registrados na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na manhã dessa quinta-feira, sobre dois acidentes ocorridos no trecho da rodovia que corta a cidade de Barra Mansa. O primeiro ocorreu no km 288, onde dois veículos colidiram na pista sentido São Paulo, nas proximidades do distrito de Floriano, em Barra Mansa.

No km 289, sentido São Paulo, uma carreta deu um “L” e provocou a colisão de outros três veículos. Os envolvidos foram orientados a preencher um DAT (Declaração de Acidente de Trânsito) pela internet.

No momento dos dois acidentes chovia na região a pista estava molhada. Segundo a PRF ninguém ficou ferido. Imagem ilustrativa