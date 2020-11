TRE rejeita embargos de declarações e Neto tenta agora o TSE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) rejeitou os embargos de declaração propostos pelo prefeito eleito, Antônio Francisco Neto (DEM), na sessão virtual realizada na tarde desta segunda-feira. O voto do relator do processo, desembargador eleitoral Guilherme Couto de Castro, foi seguido pelo plenário.

O pedido de registro de candidatura pretendido por Neto, continua indeferido. Neto não se dá por vencido e vai recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), para tentar reverter a decisão do TRE.

Caso as decisões sejam favoráveis, Neto toma posse no dia 1º de janeiro de 2021. Caso contrário haverá uma nova eleição com todos os candidatos, menos o nome de Neto.

A chapa de Neto e Sebastião Farias foi a grande vencedora das eleições deste ano. A dobradinha Neto e Farias foi a mais votada com 57,2% dos votos válidos, num total de 85.673 votos.

Neto está confiante e vai para o TSE

Como era previsto, nós vamos validar nossa candidatura, vitoriosa nas urnas graças ao amplo apoio da população de Volta Redonda, em Brasília.

Desde o início pleito, nós sabíamos e afirmamos que a decisão final seria tomada apenas no Tribunal Superior Eleitoral, onde estamos ingressando o mais rápido possível. No TSE, as Jurisprudências (casos similares ao nosso já julgados) tiveram parecer favorável.

Na decisão do TRE, dois desembargadores que estudaram o caso com profundidade votaram a nosso favor.

As pessoas que votaram conosco nessa eleição têm a certeza de que estão ao lado de uma pessoa de bem, que não fez e jamais vai fazer nada para desabonar o carinho de vocês.

Agradeço de coração a confiança de todos. Vamos juntos e firmes para conquistarmos mais uma vitória.