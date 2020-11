Adolescentes são assassinados dentro de mercearia em Paraty

Dois adolescentes, de 16 e 15 anos, foi assassinados a tiros na tarde desta terça-feira, dentro de uma mercearia, no bairro Mangueira, em Paraty. Segundo a Polícia Militar, suspeitos dentro de um carro branco parou em frente ao estabelecimento e dois homens encapuzados saíram e dispararam várias vezes contra as vítimas e deixaram o local do crime.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de urgência) foi chamado, mas quando chegaram os dois já tinham ido a óbito. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis.

A Polícia Civil de Paraty está investigando o caso.