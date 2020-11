Barra Mansa encara o Ceres nesta terça-feira na Rua Bariri, no Rio de Janeiro

O Barra Mansa Futebol Clube aproveitou o final de semana para treinamentos visando preparação para o confronto a ser realizado nesta terça-feira (24 de novembro) diante da equipe do Ceres. A partida está marcada para as 15 horas no Estádio da Rua Bariri, no Rio de Janeiro, e é válida para o desfecho da terceira rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

A vitória é muito importante para as pretensões do Leão do Sul na Taça Maracanã (primeiro turno da competição), já que o clube barramansense somou somente um ponto nas duas primeiras rodadas. Apenas as duas melhores equipes de cada grupo avançam para as semifinais do turno.

Possível escalação do Barra Mansa para a partida desta terça-feira: Pepê (Lucas Alves), Marcelo, Gomes, Gustavo (Michel) e Leandro (Luciano Pit); Matheus Oliveira (Kayo), Nícolas (Thiaguinho), Maxsuel e Ruan; Vinícius (Kaike) e Yogo. Também estão disponíveis: Vinícius Soares, Popó, Índio, Grijó, Vinícius Soares e Matheus Sapo.

O zagueiro Michel (recuperado de uma lesão) e o volante Matheus Oliveira (regularizado) podem fazer suas estreias. O volante Fabinho ainda aguarda regularização. Atletas vetados: Pedrinho que se recupera de uma lesão e o zagueiro Bruno por conta de uma contusão no pé direito.

Demais resultados pela terceira rodada do Grupo B:

Mesquita 3×4 Tigres; 7 de Abril 1×0 Casimiro de Abreu; Barcelona 0x0 Araruama;

Hoje: Ceres x Barra Mansa (Rio de Janeiro)

Classificação do Grupo B:

Araruama (com 7 pontos); Casimiro de Abreu (com 6 pontos); 7 de Abril (com 5 pontos); Ceres e Tigres (com 4 pontos); Barcelona (com 2 pontos); Barra Mansa (com 1 ponto); Mesquita (nenhum ponto).

Por Diogo de Oliveira Paula