Volta Redonda tem cinco centros de atendimento para casos suspeitos de Covid-19

Locais funcionam nos bairros 249, Vila Mury, Volta Grande, São João e Vila Santa Cecília

Uma das primeiras medidas criadas pela Prefeitura de Volta Redonda diante da pandemia foi a definição dos Centros de Triagens (CTs) nos quatro distritos sanitários da cidade, nos bairros 249, Vila Mury, Volta Grande e São João, e que continuam sendo referência para o atendimento da Covid-19. As unidades funcionam em horário especial, das 7h às 22 horas.

Além dos Centros de Triagens, a prefeitura criou ainda o Centro de Doenças Respiratórias (CDR), localizado na Vila Santa Cecília, no antigo Hospital do Idoso. O CDR funciona das 8h às 19 horas e é resultado de uma parceria público-privada firmada para somar forças no combate ao Novo Coronavírus na cidade. Todas essas medidas adotadas pela prefeitura visam evitar aglomeração de pessoas e a transmissão do vírus.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, destaca que a criação desse fluxo de atendimento, desde o início da pandemia, tem como objetivo centralizar os pacientes com a suspeita da doença. “Essa estratégia foi criada para evitar a contaminação cruzada em outras unidades de saúde do município. Desde o início da pandemia tem sido assim e tem funcionado muito bem”, disse a secretária.

Flávia destaca que, além disso, é possível disponibilizar atendimento de excelência a essas pessoas, uma vez que a equipe é treinada para lidar com este vírus. “Os profissionais que trabalham nessas unidades já estão acostumados a tratar a doença e conhecem a melhor forma de cuidar dessas pacientes”, acrescentou.

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda é para que, aqueles que apresentem os sintomas da Covid-19, procurem um desses pólos de atendimento. Vale lembrar que o município, através de convênio com a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), oferece tratamento precoce com administração da Nitazoxanida, priorizado para pessoas acima de 40 anos com comorbidades – doenças que podem agravar o quadro da Covid-19, e pacientes que fazem parte do grupo de risco para a doença, principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas. A administração do medicamento é iniciada assim que identificados sintomas da Covid-19, antes mesmo da chegada do resultado do teste de swab, colhido na unidade de saúde.