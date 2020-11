Casa Azul: Centro de Referência que atenderá alunos com Transtorno do Espectro Autista em Barra Mansa segue avançando

Espaço recebeu equipes de Manutenção da Educação e passará por reforma e adequação no próximo mês

A primeira reunião pós-pandemia sobre a implementação da Casa Azul em Barra Mansa aconteceu na manhã desta terça-feira (24) e contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Educação, do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae), da Associação Autismo SuperAção e da equipe de Manutenção da Pasta. Os profissionais foram até o local, que fica anexo ao Colégio Santo Antônio, no bairro Colônia, para verificar a estrutura do espaço e apresentar o projeto pedagógico que norteará o trabalho a ser oferecido.

A visita à Casa Azul foi dividida em dois momentos. Na parte da manhã, os representantes vistoriaram a estrutura e verificaram as adequações necessárias para melhor receber os usuários. Já à tarde, contou com a presença da equipe do Cemae, das vereadoras eleitas Fernanda Carreiro e Luciana Alves e de representantes da Associação Autismo SuperAção.

A subsecretária de Educação Ângela Millen Penedo também esteve na visita à Casa Azul e aprovou o projeto e atuação do serviço, que será mais um anexo do CEMAE. “Durante a nossa conversa e apresentação dos profissionais que atuarão diretamente na Casa Azul, pude perceber a importância desse trabalho no município. A previsão é que em dezembro a equipe de manutenção inicie a reforma para que no ano que vem estejamos em pleno funcionamento”.

Ângela ainda falou sobre a importância desse serviço para com os autistas e seus familiares. “Acreditamos que com esse trabalho garantiremos apoio e encorajamento aos alunos, tornando a inclusão cada vez mais presente na sociedade”, completou a subsecretária.

A diretora do Cemae, Sônia Coutinho, falou sobre as características dos trabalhos da Casa Azul. “A Casa Azul é um Centro de Referência de Atendimento Educacional Especializado para alunos com Transtorno do Espectro Autista e contará com oficinas pedagógicas que contribuirão no processo de desenvolvimento dos mesmos, proporcionando a inclusão escolar com mais qualidade, autonomia e, consequentemente, melhor qualidade de vida”, disse.

Sobre a equipe que atuará no projeto, afirmou que “A equipe de profissionais especializados será composta nas áreas de professores para atendimento educacional especializado, psicólogo, assistente social, e fonoaudiólogo”, complementou.

SOBRE A CASA AZUL – A Casa Azul contará com salas ambiente que oferecerão aos alunos Atendimento Educacional Especializado (expressão e linguagem, dança e música, criação livre, AEE , alfabetização e letramento, atividades de estimulação sensorial), e um trabalho voltado aos pais, em forma de sala de espera.