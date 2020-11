Casa que ameaçava desabar no bairro Cotiara é demolida

Há mais de 30 anos a residência estava desocupada em função de problemas em sua base estrutural

Uma casa localizada na Rua Nelson Rocha, no bairro Cotiara, em Barra Mansa, está sendo demolida. O imóvel, segundo laudo da Defesa Civil, estava com as estruturas completamente comprometidas e apresentava riscos Iminentes de desabar, colocando em perigo a vida dos moradores próximos do local. A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Supervisão e Fiscalização de Obras, conseguiu localizar os proprietários da residência de número 57, e notificá-los sobre a necessidade urgente de providências que efetivamente resolvesse a situação.

De acordo com o supervisor de Fiscalização e Obras, Igor Machado de Oliveira Ramos, o problema se arrastava há anos. “O proprietário do imóvel faleceu e a esposa encontra se em tratamento médico, tendo que se deslocar inúmeras vezes durante o ano para o exterior. Daí, a dificuldade de localização. Mas, finalmente a dona da residência foi encontrada e atendeu prontamente o nosso pedido”, disse.

Para a dona de casa Vilma Maria, que mora ao lado do imóvel, demolição significa um grande alívio. “Eu e minha família tínhamos uma preocupação grande das paredes da casa cederam, pois apresentavam rachaduras profundas e que davam para serem vistas da minha área de serviço. Quando vinham as chuvas fortes nosso medo aumentava. Agora, a gente fica mais tranqüila”.

Por se tratar de imóvel particular, a residência está sendo demolida por empresa contratada pela proprietária. Segundo informações de vizinhos, a casa estava desocupada há mais de 30 anos, quando os problemas começaram a surgir.

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável autorizou o corte de uma árvore que oferece riscos de queda.