Dois suspeitos são presos após assalto a joalheria no centro de Barra Mansa

A Polícia Militar de Barra Mansa prendeu dois suspeitos após um assalto em uma joalheria na manhã desta quarta-feira (25), no centro da cidade. Três homens entraram na loja, armados com faca e revólver. Os policiais que fazem a patrulha na região foram acionados e conseguiram encontrar os indivíduos que se dividiram para despistar os agentes.

Um suspeito armado foi atingido por um policial, na altura da nádega, sendo socorrido e preso. Outro foi capturado no Parque Centenário (Jardim das Preguiças), portando as joias furtadas. O terceiro homem está foragido, mas a Polícia Militar continua com as buscas.