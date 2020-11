Mercadorias recuperadas por policiais militares em assalto estão avaliadas em R$ 110 mil

As mercadorias que foram roubadas na manhã desta quarta–feira, na Joalheria Regina, na Avenida Joaquim Leite, foram avaliadas em R$110 mil. O assalto ocorreu pela manhã por três homens armados com um revólver e duas facas. Eles conseguiram sair da Joalheria Regina com as joias, utilizando um Gol branco, mas abandonaram o veículo ao deparar com a viatura policial.

Em seguia eles roubaram uma caminhonete e tentaram fuga, mas o veículo bateu na viatura policial. Um dos suspeitos fugiu, mas foi perseguido e preso em frente a Estação Ferroviária (Casa da Cultura). Ele tentou sacar a arma do policial, que atirou nas nádegas do suspeito. Dentro da cueca deste suspeito foi encontrado um relógio.

Com os suspeitos foram apreendidos um revólver calibre 38 com 10 munições e duas facas. Eles roubaram da joalheria 13 relógios, 369 pingentes, 67 brincos, 46 pulseiras, 21 cordões e 12 anéis, toda a mercadoria avaliada em R$ 110 mil.

O baleado foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde do suspeito.