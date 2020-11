Prefeitura de Barra Mansa avança na revitalização da Ponte dos Arcos

Equipes da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana também vem realizando operação tapa-buraco

Nesta quarta-feira (25), a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana, seguiu realizando revitalizações ao longo da cidade. Além da pintura da Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, conhecida como Ponte dos Arcos, no Centro, também foram feitas operações tapa buracos na Rua Joaquim de Oliveira Dutra, no São Genaro.

A pintura da Ponte dos Arcos está em sua segunda fase. Visando não prejudicar a mobilidade do trânsito, a obra está sendo realizada por etapas. Durante o período da manhã, o foco é o lado onde se encontra o guarda corpo, enquanto de noite, um caminhão com cesto aéreo faz o lado voltado para a via.

O secretário de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga, fala sobre as ações. “Essas obras são solicitações antigas e que trazem mudanças significativas na vida da população. Vamos continuar trabalhando em diversos pontos da cidade”.

Além dessas obras, a Secretaria de Manutenção Urbana segue com a pavimentação das vias Vereador Joaquim Boa Morte, Narsi Abrahão Zanlutti e parte da Francisco Rodrigues Leite, na Vila Coringa. Nesta terça-feira (24), também foi realizada a operação tapa buracos pelas principais vias do bairro Goiabal.