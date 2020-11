Volta Redonda tem rede completa de assistência à mulher vítima de violência

No Dia Internacional da Não Violência Contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro, prefeitura reforça divulgação dos serviços

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Idosos e Direitos Humanos (Smidh), conta com uma rede completa de assistência à mulher vítima de violência. E, para lembrar o Dia Internacional da Não Violência Contra as Mulheres, celebrado no dia 25 de novembro, esta quarta-feira, o município reforça a divulgação dos serviços.

Volta Redonda conta com o CEAM; a Central de Atendimento; a Patrulha Maria da Penha; a Casa Abrigo para mulheres em risco de vida; o projeto de defesa pessoal “Eu me amo, eu me protejo”, que consiste em aulas de luta, adaptadas para a defesa pessoal de mulheres em situações de assédio, abuso e agressão, no Cemam (Centro Municipal de Artes Marciais), suspenso por conta da pandemia; além da DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher).

A coordenadora do CEAM, Ludmila Aguiar de Assis, lembrou que mesmo durante a pandemia o serviço foi ofertado. “Em março, lançamos a campanha “Você não está sozinha. Ainda distantes, estamos juntas” que divulgou os números de telefone da Central de Atendimento à Mulher, 180; da Polícia Militar, 190; e do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), 3339-9025 ou 3339-9215; para que as denúncias pudessem ser feitas sem sair de casa”, contou.

Ela lembrou ainda que, já em maio, o atendimento presencial foi retomado com o revezamento da equipe formada por psicóloga, assistente social e advogada. “De janeiro até outubro deste ano, o CEAM realizou quase 570 atendimentos. E a Patrulha Maria da Penha acompanhou em 2020, até o momento, 304 medidas protetivas para mulheres em situação de risco”, afirmou Ludmila.

O CEAM funciona na sede da Secretaria Municipal da Mulher, Idosos e Direitos Humanos (Smidh), na Rua Antônio Barreiros, nº 232, no bairro Nossa Senhora da Graças, das 9 às 17h.