Zoológico de Volta Redonda atrai visitantes durante toda a semana

O Zoológico Municipal de Volta Redonda tem atraído grande público desde sua reabertura no início de outubro. O espaço tem agendas lotadas todos os finais de semana e feriados. Durante a semana, o Novo Zoo-VR também tem recebido visitantes, que procuram o local como opção de descanso e lazer. Com limitação para a visitação por conta da Covid-19, o espaço está recebendo 500 visitantes da parte da manhã e 500 à tarde.

O agendamento pode ser feito com antecedência pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register ou presencialmente no Centro de Informações Turísticas (CIT), que funciona na Rua Vinte e Cinco, em um quiosque localizado no largo em frente ao shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, e das 14h às 18h, na Vila Santa Cecília.

Por conta da pandemia várias medidas foram tomadas para garantir a segurança dos visitantes. Além do limite de pessoas dentro do zoológico, também foram instalados lavatórios para higiene das mãos na entrada do Zoo e o uso de máscaras é obrigatório no local.

O Novo Zoo foi reformado e oferece opções de lazer para as crianças, que podem observar os animais de perto; andar nos pedalinhos, que podem ser usados com total segurança e presença de guarda-vidas; brincar no playground, que conta com brinquedos com acessibilidade; ou fazer piquenique em família. Também foi construído um Recinto de Imersão, a grande novidade, que permite contato direto com os animais.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Convençal, lembrou que, com a grande procura, é importante que a população agende com antecedência suas visitas. “É um orgulho ver que as pessoas estão aproveitando o Zoo e que gostaram das mudanças realizadas. Todo o projeto foi feito com muito carinho”, disse o secretário.

O Zoológico Municipal está aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O horário entre meio-dia e 13h está reservado para higienização dos espaços de convivência e banheiros.