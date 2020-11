Concurso público do Saae Barra Mansa acontecerá no próximo dia 06

Diversas medidas de segurança serão adotadas devido à pandemia da Covid-19

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), confirma para o dia 06 de dezembro o concurso público para o preenchimento de 32 vagas de agente de saneamento e auxiliar de serviços gerais. O certame, que havia sido adiado devido à pandemia da Covid-19, contará com uma estrutura de higienização, a fim de evitar o contágio do vírus.

Uma série de medidas preventivas serão adotadas para garantir a segurança e integridade dos candidatos e da equipe. Na entrada do local de prova haverá aferição de temperatura corporal dos participantes, tapete higiênico e assepsia das mãos com álcool gel 70%, além da sanitização do espaço escolar e das salas onde os candidatos serão acomodados e frequente limpeza dos banheiros quando utilizados. Caso alguém apresente temperatura igual ou superior a 37,5º C, o mesmo poderá realizar a prova em sala extra.

O candidato não poderá retirar a máscara facial de proteção durante a realização da prova e enquanto estiver no local, a não ser para beber água ou se identificar. Os participantes deverão utilizar sua própria caneta para assinar a lista de presença, cartão resposta e demais documentos que se façam necessários.

Será dispensado o uso da máscara para os candidatos amparados pela Lei nº 14.019, de 02 de julho de 2020 – pessoas com autismo, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara. Nesses casos, os candidatos deverão comunicar previamente o IBAM até o dia 02 de dezembro de 2020, pelo e-mail [email protected], e comparecer ao local de prova munido do laudo médico que ateste sua condição.

A abertura do portão será as 09h e a prova terá início as 10 horas. Os candidatos deverão comparecer aos locais nos horários entre a abertura e fechamento dos portões.

Para evitar qualquer tipo de transtornos e atrasos, o Saae orienta que os candidatos verifiquem com antecedência o local onde serão realizadas as provas, a disponibilidade de estacionamento e vagas nas imediações, as opções de transporte público, consultando horários e frequências das linhas de ônibus aos domingos, bem como as rotas e tempo de deslocamento, além de estarem munidos do cartão de confirmação de inscrição e de documento original de identidade.

O cartão de confirmação com identificação do local de prova poderá ser acessado através do site do IBAM: www.ibam-concursos.org.br, na aba Área do Candidato, digitar o número do CPF e entrar na opção Gerar Cartão de Confirmação.

O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, recomendou que os candidatos compareçam aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora do horário previsto para o fechamento dos portões. “Para evitar aglomeração, pedimos que os candidatos, ao chegarem no local da prova, irem para a sala indicada no cartão de confirmação de inscrição”.

Outro alerta feito pelo diretor é em relação as regras do concurso. “O candidato que descumprir as regras constantes no edital, especialmente se retirar a máscara durante a permanência no local de prova ou desrespeitar as normas estabelecidas pela equipe de fiscalização quanto ao distanciamento e medidas de prevenção de contágio, será eliminado do concurso e retirado do local de prova”, completou.

Mais informações estão disponíveis no edital de convocação no site www.ibam-concursos.org.br

Foto: Paulo Dimas