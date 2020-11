Homem tenta matar outro em VR, mas acaba atirando na própria perna

Um homem tentou matar o ex de sua atual companheira, no fim da noite de quarta-feira (25), em Volta Redonda, mas, ao atirar contra a vítima, acabou acertando a própria perna. Ele deu entrada no Hospital São João Batista, no início da madrugada desta quinta-feira (26).

A tentativa de homicídio aconteceu na Praça Giusepe Stefano, no bairro Vila Rica Tiradentes, e o acusado estava com a mulher dentro de um Fox preto. Segundo apurou a Polícia Militar, o outro homem, que era o alvo do disparo, também deu entrada na unidade médica, e ao ouvir o tiro, pulou em um córrego do bairro, onde acabou sofrendo uma torsão, e precisou ir ao hospital.

Os agentes informaram que o autor do disparo deu uma versão completamente diferente quando os policiais chegaram na unidade médica. Segundo a PM, ele disse que estava dentro do carro com a mulher, quando “de repente ouviu um barulho e sentiu a sua perna”. Depois, não soube dizer mais nada.

Os agentes então foram até a praça, onde localizaram uma testemunha, que informou o local onde estava parado o veículo. Dentro do carro, os policiais encontraram uma pistola com oito munições intactas.

O homem foi autuado por tentativa de homicídio e permaneceu preso sob custódia dentro do hospital. A mulher também foi autuada por participação no crime. O outro homem, que foi alvo do disparo, e a testemunha, foram liberados.

Foto – Polícia Militar/Divulgação