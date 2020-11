Inscrições para estágio na CSN tem vagas para VR, Porto Real, Valença e Resende

As inscrições para o Programa de Estágio CSN 2020 foram prorrogadas até o próximo domingo (29). Na região, há vagas para as cidades de Volta Redonda, Porto Real, Valença e Resende. Estudantes de nível técnico, engenharias e outros cursos de nível superior poderão se inscrever no site www.csn.com.br/oportunidades.

O processo seletivo para o desenvolvimento de engenheiros é uma novidade no programa deste ano. Os estudantes que estiverem cursando o penúltimo ou o último ano dos cursos de engenharia de produção, mecânica, elétrica, eletrônica, automação e controle, ambiental, química, metalúrgica, materiais, computação e civil podem se inscrever.

Para o nível superior há vagas para ciências contábeis, administração, direito, sistema da informação, psicologia, educação física, enfermagem, fisioterapia, nutrição, publicidade e propaganda, jornalismo, serviço social e química.

Administração, informática, eletrônica, eletromecânica, eletrotécnica, automação, mecatrônica, química, mecânica, segurança do trabalho e meio ambiente são os cursos de nível técnico.

O Programa de Estágio CSN oferece aos estudantes experiências práticas, diversificadas e intensas que irão acelerar o seu desenvolvimento profissional.

A CSN respeita as diferentes formas de pensar, valoriza o que cada um tem de singular, incentiva a inclusão e busca candidatos que ajudem a promover um ambiente com diversidade onde todos tenham a oportunidade de desenvolver seu potencial.

Mais informações www.csn.com.br/oportunidades