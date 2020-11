Uma mulher, de 53 anos, e uma idosa, de 78, morreram por Covid-19 em Volta Redonda. A informação foi passada pela prefeitura na tarde desta quinta-feira (26). Agora, o município tem 259 óbitos pelo novo coronavírus.

Segundo o governo municipal, a cidade tem 8.144 casos confirmados da doença. Destes, 6.985 estão recuperados.

Ainda de acordo com a prefeitura, a ocupação de leitos de UTI está em 8,82%, e a ocupação do Hospital do Idoso está em 0%.