Prefeitura de Volta Redonda realiza atividades nos bairros em alusão a Campanha Novembro Azul

Essa semana, atividades foram realizadas nos núcleos dos bairros Siderlândia, Retiro, Santo Agostinho, São Luiz e Santa Cruz

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), está realizando aulas temáticas, em alusão ao Novembro Azul, nos núcleos do programa Volta Redonda em Movimento, que acontece em diversos bairros da cidade. Essa semana, as atividades foram realizadas nos núcleos dos bairros Siderlândia, Retiro, Santo Agostinho, São Luiz e Santa Cruz. As aulas temáticas do Programa da Melhor Idade em Movimento e do Projeto Jovens e Adultos em Movimento envolveu mais de 300 alunos.

De acordo com o Diretor do Departamento de Lazer e Fomento ao Exercício Físico, Hygor Dias de Carvalho, em alguns casos os trabalhos são realizados de forma intersetorial, junto com outras secretarias ou instituições, para enriquecer esses momentos com um conteúdo técnico e esclarecedor para os alunos. “Em todas as aulas dos programas e projetos oferecidos pela prefeitura, através da Smel, procuramos incluir essas temáticas de conscientização aproveitando os momentos de campanhas, datas pontuais e/ou comemorativas. Nosso objetivo é de estimular e orientar de forma correta e adequada nossos alunos sobre esses temas”, disse o diretor.

As atividades físicas do programa Volta Redonda em Movimento voltaram a ser realizadas no mês passado em 35 núcleos da Smel nos bairros. Para que o Volta Redonda em Movimento pudesse voltar, a secretaria adotou uma série de medidas de prevenção à Covid-19 de acordo com orientações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Todas as aulas estão com o número de alunos reduzido, respeitando a taxa máxima de ocupação estabelecida pelos Decretos Municipais nº 16.339 e 16.340 de 2020, além da resolução do Cref (Conselho Regional de Educação Física) nº 106/2019.

As restrições sanitárias de segurança servem tanto para os alunos quanto para os professores. Entre as principais regras está o uso obrigatório de máscara; somente um responsável pode permanecer no local da aula para acompanhar o aluno; manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas; cada usuário deve portar seu álcool líquido ou em gel 70%; e levar sua garrafa de hidratação previamente identificada. O fluxo de entrada, saída e horário das aulas devem ser respeitados, evitando aglomerações ao término de cada atividade.

O atendimento beneficia a todos os públicos: crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos dos projetos Jovens e Adultos em Movimento (JAM), Melhor Idade em Movimento (MIM), Crescer em Movimento (CEM) e Projeto de Iniciação Desportiva (PID). As atividades englobam exercícios físicos específicos para cada faixa etária, respeitando a idade de cada um e os objetivos dos programas e projetos. As aulas trabalham o corpo todo, como a parte cardiorrespiratória para os adultos e as atividades lúdicas e aspectos técnicos de cada modalidade, para as crianças.