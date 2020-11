Barra Mansa vence Barcelona e está na briga por classificação na Série B2

Foto: Gabriel Henrique/Fair Play Assessoria

Na tarde desta sexta-feira (27 de novembro), o Barra Mansa Futebol Clube conquistou a segunda vitória seguida no Campeonato Carioca (Série B2). Em jogo realizado no Estádio Leão do Sul, a equipe barra-mansense venceu o Barcelona-RJ por 4 a 2, com gols de Maxsuel, Thiaguinho, Vinícius Soares e mais um feito pelo defensor do time adversário contra a própria meta.

No primeiro tempo, o Barra mansa chegou bem perto do gol aos 9 minutos, quando Kayo recebeu de frente pra área, ajeitou e finalizou para bem perto do gol. Aos 15, Vinícius fez belo passe para Yogo dentro da área, ele bateu cruzado e Yuri do Barcelona jogou pro lado errado. Gol contra a favor do Leão. Aos 31, o Barcelona empatou com Rodolfo em um belo chute de fora da área, sem chance para Pepê. Aos 44. Leandro cruzou da ponta esquerda, Vinícius raspou de cabeça e a bola sobrou para Maxsuel empurrar para recolocar o Barra Mansa na frente.

No segundo tempo, o Barra Mansa já logo ameaçou quando Ruan arriscou da entrada da área e obrigou o goleiro adversário a jogar para escanteio. Mas, aos 7, o Barcelona empatou com Marcelinho. Aos 28, Vinícius Soares recebeu na ponta esquerda, invadiu a área e cruzou. A bola bateu em Ruan e sobrou para Thiaguinho, perto da trave do lado direito, empurrar para o gol e deixar o Leão novamente na frente. Aos 32, em escanteio para o Barra Mansa no lado esquerdo, a bola sobrou para Vinícius Soares, que acertou um chute de primeira na entrada da área direto para o gol. Placar final: Barra Mansa 4 a 2.

Com a vitória, o Barra Mansa chegou a 7 pontos e permanece na quarta posição do Grupo B. Na próxima segunda-feira (30 de novembro), o Leão do Sul se dirige para a cidade de Casimiro de Abreu, onde enfrenta a equipe local, às 15h, no Estádio Ubirajara Reis.

Barra Mansa 4×2 Barcelona-RJ

Local: Estádio Leão do Sul, Barra Mansa

Árbitro: Glauber do Amaral Cunha

Gols: Yuri (Bar-contra), Rodolfo (Bar) e Maxsuel (BM); Marcelinho (Bar), Thiaguinho (BM) e Vinícius Soares (BM).

Barra Mansa: Pepê; Marcelo, Matheus Gomes, Luís Henrique e Leandro (Luciano Pit); Kayo (Thiaguinho), Nícolas, Maxsuel e Ruan; Yogo (Vinícius Soares) e Vinicius (Kaike). Técnico: Valtinho.

Demais resultados pela quarta rodada do Grupo B:

Tigres 0x2 7 de Abril; Araruama 1×1 Mesquita; Casimiro de Abreu 1×0 Ceres

Classificação do Grupo B:

Casimiro de Abreu (com 9 pontos); Araruama e 7 de Abril (com 8 pontos); Barra Mansa (com 7 pontos); Ceres e Tigres (com 4 pontos); Barcelona (com 2 pontos); Mesquita (com 1 ponto).

Por Diogo de Oliveira Paula

Postado por Diogo de Oliveira Paula às 17:26