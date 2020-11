Corpo Quente e Madrugada, de Mandu e lekinnn, levam clima romântico ao público

Arte, talento, inovação e muita criatividade: características dos artistas Mandu e lekinnn, de Volta Redonda, que lançaram nesta sexta-feira (27) o EP “Romance Pra K7”, dando vida a duas canções que levam ao público um clima romântico e noturno: Corpo Quente e Madrugada. As músicas são marcadas por variações rítmicas características do pop rock e do R&B, enquanto a timbragem dos instrumentos explora elementos do blues e do indie pop.

Mandu e lekinnn se conheceram tocando no cenário independente local e a admiração mútua culminou na amizade, que agora se traduz nessa primeira parceria fonográfica entre os amigos. “É um trabalho marcante para a gente”, destaca Mandu, lembrando que pela primeira vez ele e o lekinnn juntam suas personalidades e referências musicais em uma obra simples, despretensiosa e ‘cheia de amor para dar e vender’.

“As gravações do EP começaram no fim de julho, em pleno isolamento, um período particularmente produtivo para nós dois. Foram muitos áudios, telefonemas e conversas, até o surgimento de um conceito artístico entre nós dois durante esse momento”, concluiu Mandu.

O EP “Romance pra K7”, de Mandu e lekinnn, está disponível nas principais plataformas, como Spotify, Youtube, Deezer, Amazon, Tidal e Apple Music.

Gravações

Em meio ao processo, outros músicos contribuíram para a gravação do EP. São eles Vitor Barbosa (bateria), Flávio Polito (baixo elétrico), e Marcelo Oliveira, o “Martché” (pianos, teclados, sintetizadores e mixagem). A masterização foi feita por Tomas Patagonia Dub, enquanto a capa ficou por conta da designer Giulia Patitucci e de Lucas Mendonça.

No decorrer do processo de produção das faixas, Mandu e lekinnn buscaram o apoio dos cineastas Lucas Mendonça e Julio Napoli, para o desenvolvimento de um videoclipe para a canção Corpo Quente, previsto para sair nos próximos dias.

Mandu e lekinnn

Nascido e criado em Volta Redonda, o cantor e compositor Mandu incorpora em seus trabalhos a mistura de uma base predominantemente brasileira e norte-americana, forjando um conjunto de canções que une referências de diferentes cenas e épocas como Neil Young, Lô Borges, Lulu Santos, D’Angelo e Fleet Foxes. Tanto pela pluralidade de referências, quanto pela busca por novas energias e sons, o próprio artista descreve sua caminhada e seu estilo como um “pop rock, em movimento, curioso e reflexivo”.

Já lekinnn cresce a cada lançamento. Mergulhando a simplicidade de um rapaz do interior, em músicas carregadas de emoção, com sua personalidade descontraída e um pouco desajeitada, sugerindo que as suas canções pareçam ter este clima, Pedro costuma se dirigir diretamente ao ouvinte, tratando de assuntos como a humildade, postura na sociedade e amor ao próximo. Sem ser pretensioso, tem apenas como objetivo propor a reflexão sobre nossos comportamentos no dia a dia em tom de conversa.