Decreto Municipal preocupa presidente da Câmara de Volta Redonda

Decreto Municipal preocupa Neném

O vereador Nilton Alves de Faria (DEM), atual presidente do Legislativo de Volta Redonda, tem uma lista grande de preocupações, e uma delas é o Decreto Municipal que concede do dia 16 a 31 de dezembro, um recesso aos servidores públicos; além de uma pauta de obrigações que o atual prefeito deve cumprir, incluindo a transição administrativa ao próximo governo, e inúmeros serviços que necessitam de continuidade, ou seja, Volta Redonda não pode parar.

Mas, segundo Neném, sua grande aflição é o que vem acontecendo com o funcionário que já não basta ter o salário dividido em parcelas, ainda pode ficar sem pagamento e sem décimo terceiro; mas as maldades vindas do prefeito continuam, fornecedores procuram a CMVR com a esperança de ajuda por nossa parte. A população foi às urnas, no último dia 15, e respondeu a sua preferência, vamos resgatar a autoestima da cidade e dos cidadãos reconstruindo e voltando a ter alegria e dignidade por morar em Volta Redonda, e quanto às ações tomadas pelo gestor municipal já estamos acionando advogados para cuidar do assunto e impedir que o funcionário tome um calote- conclui Neném.