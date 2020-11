Irmãos gêmeos são apreendidos com cocaína no Ingá I

A Polícia Militar apreendeu em Volta Redonda e Barra Mansa, na quinta-feira (26), mais de 250 pinos de cocaína. Em Volta Redonda, a ação aconteceu na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Ingá I, no fim da tarde.

Segundo os agentes, a guarnição estava em patrulhamento pelo local, quando teve a atenção voltada para cinco pessoas, que fugiram ao perceber a presença dos policiais. No entanto, dois adolescentes, de 17 anos, foram capturados. Com um deles, cinco pinos de cocaína foram apreendidos, e com o outro, mais cinco pinos foram encontrados, além de seis trouxinhas de maconha. A PM informou que os dois são irmãos gêmeos.

O restante do material estava próximo dos suspeitos: 223 pinos de cocaína. Além disso, com eles, R$ 80 foram apreendidos. Eles foram levados à delegacia de polícia da cidade, onde foram autuados por tráfico de drogas.

Ação em Barra Mansa

Em Barra Mansa, a ação aconteceu em uma casa, na Rua João Alvarenga, no bairro Cajueiro. Três jovens, de 18, 20 e 25 anos, foram presos por tráfico de drogas. Dentro da casa, os policiais apreenderam 38 pinos de cocaína, R$ 1.585 e um celular.

Todos foram levados para a delegacia de polícia da cidade.

Foto – PM/Divulgação