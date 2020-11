Jovem que era feita de refém em universidade é baleada em Valença

A estudante mantida refém desde o meio da manhã desta sexta-feira (27), no pátio do Centro Universitário de Valença, da Fundação Dom André Arcoverde, foi baleada pelo homem que a rendeu. A informação foi confirmada por fontes da Polícia Militar.

Ela foi socorrida por uma ambulância do Samu e levada ao Hospital-Escola de Valença, mas até o momento desta publicação, não havia informações sobre seu estado de saúde.

O homem que a tomou refém, segundo o que já foi confirmado, é um policial militar que estaria inconformado com o fim do relacionamento. Ele teria atirado na vítima depois que um helicóptero com policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais), também da Polícia Militar, sobrevoou o local onde a vítima estava retida.

No momento desta publicação, o homem estava sendo levado para a delegacia de Valença.