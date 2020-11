Morre estudante baleada por PM dentro de faculdade em Valença

A estudante mantida refém desde o meio da manhã desta sexta-feira (27), no pátio do Centro Universitário de Valença, da Fundação Dom André Arcoverde, não resistiu aos ferimentos e morreu durante a tarde.

Mayara Pereira de Oliveira Fernandes, aluna de um curso de pós-graduação da área de odontologia na instituição, tinha 31 anos e chegou a ser socorrida por uma ambulância do Samu e levada ao Hospital Escola.

O homem que a tomou refém, segundo o que já foi confirmado, é o policial militar Janitom Celso Rosa Amorim. Ele foi imobilizado por policiais logo após o disparo e foi levado algemado, em um carro da polícia, para a delegacia da cidade. Ele estaria inconformado com o fim do relacionamento e teria atirado na vítima depois que um helicóptero com policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais), também da Polícia Militar, sobrevoou o local onde a vítima estava retida.

Após assassinato de aluna dentro do campus, Unifaa se manifesta e decreta luto oficial

O Centro Universitário de Valença se manifestou no início da tarde desta sexta-feira (27) após o crime. As atividades da instituição foram suspensas até a próxima segunda-feira (30). Confira o comunicado na íntegra:

“É com enorme pesar que comunicamos o falecimento da nossa aluna de Pós-graduação, Mayara Pereira de Oliveira Fernandes. Hoje (27/11), vivenciamos um trágico e absurdo caso de feminicídio em nosso campus. Um homem armado fez de refém, agrediu e atirou em uma aluna dentro do estacionamento da Fundação. Um acontecimento inesperado em uma cidade tão tranquila quanto Valença, mas que infelizmente reflete um cenário nacional de violência contra a mulher. Vivenciar essa situação é revoltante e extremamente entristecedor. Nos sentimos impotentes ao testemunhar, mesmo com ação imediata da polícia no local, um desfecho trágico. A vítima foi conduzida ao hospital pela ambulância Samu, mas não resistiu. O assassino foi conduzido à 91ª Delegacia de Polícia Civil. Estamos todos muito abalados e unidos em pensamento pela família da Mayara. Seguimos colaborando com autoridades no desdobramento da situação e à disposição da família para suporte nesse momento de dor.

LUTO OFICIAL: todas as atividades (presenciais, remotas e EaD) estão suspensas até a próxima segunda-feira, 30/11/2020″.