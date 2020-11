Neném teme calote no funcionalismo, crítica decreto sobre recesso e falta de transição

O presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves de Faria, busca informações sobre a situação real das finanças do município e afirmou que há um temor generalizado sobre um possível calote no funcionalismo no fim de ano. A preocupação aumentou, segundo Neném, após o prefeito Samuca Silva ter avisado que só pagará os salários de dezembro e o décimo terceiro se não “houver intercorrências”.

Além disso, a falta de transição e o decreto dando recesso na reta fim do ano também foram alvo de críticas por parte de Neném.

“Já estamos fazendo consultas jurídicas para ver como proceder diante de um iminente calote contra os servidores. A fala do prefeito é vaga e causa instabilidade. Os fornecedores nos procuram todos os dias, pois ninguém ou quase ninguém está recebendo. Agora, somos procurados pelos servidores, que estão com medo. Os salários já estão atrasados e parcelados, mas deixar a turma sem dinheiro no fim do ano é uma covardia”, destacou o presidente da Casa.

De acordo com o vereador reeleito, duas notícias confirmadas recentemente pela prefeitura deixaram a situação ainda mais confusa e tensa. A primeira, diz Neném, é a ausência de um processo de transição. “O Samuca perder nas urnas e sabe disso. Se ele não quer fazer transição com o Neto, que venceu no primeiro turno, vamos montar uma comissão na Câmara e ele faz a transição conosco. Temos vereadores reeleitos e eleitos que aceitariam essa missão. Não pode é a cidade ficar prejudicada”, disse Neném.

O vereador ressaltou ainda que o decreto que concede recesso aos funcionários públicos entre 16 de dezembro e primeiro de janeiro não foi bem recebido de uma maneira geral. “O prefeito tem obrigações para serem cumpridas até o dia 31 de dezembro. Isso não se faz, é uma irresponsabilidade. O funcionário não sabe se vai receber, o fornecedor não sabe quando recebe, as informações de transição não foram passadas. Parece é que estão tentando esconder as coisas”, afirmou.