Secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa busca programas de prevenção junto à SEAS

Encontro intermediado pelo deputado estadual, Marcelo Cabeleireiro, tratou da limpeza de rios, ocupação irregular e regularização fundiária no município

O Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, Vinicius Azevedo, e o gerente de Unidade de Conservação, Douglas Muniz, se reuniram na tarde desta quinta-feira, 26, com o Secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha. O encontro ocorreu no Rio de Janeiro e foi intermediado pelo deputado estadual, Marcelo Cabeleireiro.

A reunião foi pautada em três assuntos. O primeiro foi o Programa Limpa Rio, voltado para a realização de serviços de manutenção e limpeza de leitos e margens de rios e canais. De acordo com Vinícius Azevedo a intenção é realizar ações preventivas nos Rios Bocaina, Barra Mansa e Bananal, como forma de minimizar os impactos causados pelas chuvas de verão.

– Precisamos realizar essas intervenções de desassoreamento e requalificação das margens dos rios com a finalidade de prevenir inundações. E paralelamente, promover campanhas de conscientização da população sobre a preservação ambiental e dos próprios serviços – destacou Azevedo.

A ocupação irregular de uma área particular no bairro Vila Elmira foi outro tema da reunião. “Como o terreno se encontra em uma das áreas de proteção ambiental do município na Região Leste pedimos reforço ao Inea para preservação do local”.

Por fim, foi solicitado ao secretário Thiago Pampolha a verificação do andamento do projeto de regularização fundiária de Barra Mansa. “A partir da iniciativa será possível analisar a história e o comportamento dos rios ao longo do tempo, verificando os pontos, que apesar da realização dos serviços de limpeza e dragagem, se mantém como ponto de inundação. O projeto também permite a atualização do monitoramento das redes de águas pluvial e fluvial”.

Thiago Pamplona disse que verificaria o que era possível ser feito. Logo após a reunião, Vinícius Azevedo e Douglas Muniz conversaram com os diretores da SEAS responsáveis pelas respectivas ações para planejar os serviços possíveis de serem executadas e a forma de realização.

O deputado Marcelo Cabeleireiro reafirmou à disponibilidade para atender as pautas dos municípios. “Com a chegada do verão e o aumento das chuvas, o trabalho de prevenção é de grande relevância para evitar os desastres que afetam principalmente a população ribeirinha e de áreas de risco”, concluiu.