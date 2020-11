Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na tarde deste sábado, deixou a condutora da moto, de 27 anos, com ferimentos, na Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão foi frontal. A vítima foi atendida no local e liberada em seguida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente na altura do bairro Camorim Grande. Segundo a PRF houve lentidão no local durante o atendimento dos socorristas.