Um homem, de 27 anos, foi assassinado na noite desta sexta-feira, na Rua Sebastião Dias dos Santos, no bairro Vila Maria, em Barra Mansa.

Segundo testemunhas, suspeitos passaram em um carro e efetuaram vários tiros contra a vítima. A informação é que eles fugiram no sentido bairro Saudade. A vítima levou quatro tiros, sendo dois na perna e dois no tórax. A perícia recolheu no local cinco cápsulas 9mm. O caso foi registrado na Delegacia de Policia, de Barra Mansa