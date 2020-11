Volta Redonda realiza penúltimo sábado de vacinação antirrábica

Próximo sábado, dia 5, será o último dia da campanha; Cães e gatos, com mais de noventa dias, devem ser imunizados

A Prefeitura de Volta Redonda realizou neste sábado, dia 28, o quarto dia de vacinação antirrábica. A campanha, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), teve início no dia 24 de outubro, com o objetivo de vacinar cães e gatos com mais de noventa dias de nascidos. A estimativa é de que cerca de seis mil animais tenham sido vacinados neste quarto dia de campanha. No próximo sábado, dia 5 de dezembro, será realizado o último dia de vacinação, de um total de cinco sábados programados.

A vacina serve para evitar a raiva, doença viral e infecciosa que também pode ser transmitida para pessoas. O objetivo da campanha é imunizar, aproximadamente, 22 mil animais, entre cães e gatos.

Conforme destacou a Coordenadora de Vigilância Ambiental, Janaína Soledad Rodrigues, que percorreu os locais de vacinação neste sábado, é importante que as pessoas sigam as recomendações de segurança contra a Covid-19.

“Eu notei que algumas pessoas vieram sem máscara trazer seu pet para vacinar e nós estamos alertando que venham com o acessório de proteção. Desde o início da campanha nós fazemos esse alerta e lembramos que só serão atendidos aqueles que estiverem seguindo as regras”, frisou a coordenadora. Janaina também destacou que é importante que o animal seja levado por um adulto e não por crianças.

A coordenadora também lembrou que anteriormente a vacina era disponibilizada em 36 postos, porém, desta vez este número foi ampliado para 50 locais de vacinação. “Aumentando os locais de vacinação, a gente evita aglomerações e oferece mais opções para a população levar seu animal. Outro detalhe para relembrar é de que, por questões técnicas, nós não fornecemos a vacina, é realmente necessário que o animal seja levado até um dos locais de vacinação”, disse.

A vacinação é realizada no horário de 8h as 17h. No sábado, dia 28, a vacina ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros: Retiro; Vila Mury; Açude I e II; Vila Brasília; Belo Horizonte; Mariana Torres; Belmonte; Padre Josimo; e na Escola Amaral Peixoto, no Retiro. Caso o cidadão perca a data de vacina em seu bairro, poderá levar seu cão ou gato em outro posto.

A enfermeira Selma Lima, do bairro Belmonte, sabe da importância da vacina para seu bichinho de estimação. “Eu trouxe a Mel para vacinar, pois a vacina é uma proteção pra ela e pra gente também. Eu procuro manter sempre atualizada as vacinas dela”, disse.

“Eles são como membros da família, então a gente tem que tomar todos os cuidados e manter a saúde deles em dia também”, comentou a dona de casa Gilmara Lopes, que levou seu gatinho.

Sábado, dia 5 de dezembro, será o último dia da campanha. Os locais de vacinação serão as Unidades Básicas de Saúde dos bairros: São Geraldo; Jardim Belvedere; Rústico; Monte Castelo (próximo a Praça da Sessenta); São João; Siderópolis; Vila Rica; Roma I e II; e Praça Brasil, localizada na Vila Santa Cecília. Fotos Evandro Freitas