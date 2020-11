“Citytour em Volta: Rota dos Parques” é lançado em Volta Redonda

Ônibus Tarifa Comercial Zero começa a circular aos domingos levando visitantes nas áreas verdes da cidade

O primeiro “Citytour em Volta: Rota dos Parques” realizado pelo ônibus do Tarifa Comercial Zero foi realizado neste domingo, dia 29. A iniciativa é da Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), e pretende fomentar o turismo ecológico, levando visitantes às áreas naturais do município, como o Zoológico Municipal (Zoo-VR), o Parque Natural Volta Redonda, o Jardim Botânico e o Parque do Ingá.

O trajeto teve início no bairro Retiro, na Rua Campos, às 8h da manhã, no tradicional ponto do ônibus Tarifa Comercial, depois seguiu para a Vila Santa Cecília, com destino ao Zoológico Municipal e de lá para o Parque Natural Volta Redonda; e na sequência Jardim Botânico e Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, em seguida retornando ao Retiro. O trajeto completo durou cerca de 2h30.

Por volta de 12h30 foi realizada outra saída do ponto inicial no Retiro, fazendo o mesmo trajeto. Houve ainda uma terceira saída, às 15h30, com o objetivo de buscar os visitantes que passaram o dia nos parques. Conforme explicou a diretora de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Débora Cândido, esse primeiro dia de city tour teve resultados positivos.

“Hoje fizemos a primeira saída. A população recebeu com muito entusiasmo e vimos só sorrisos e elogios por onde passamos. Nas próximas semanas, se necessário, faremos ajustes, mas observamos que o formato funcionou muito bem”, comemorou.

Para participar do city tour os interessados podem embarcar nos pontos do Tarifa Comercial Zero do Retiro e da Vila, e também nas entradas dos parques e áreas naturais do itinerário. Todos devem respeitar as medidas de proteção contra a Covid-19, como o uso de máscara e de álcool gel. Além disso, antes de embarcar será realizada a aferição de temperatura dos passageiros.

O secretário municipal de Desenvolvimento econômico e Turismo, Rogério Loureiro, destacou a importância do projeto.

“Avaliamos de maneira muito positiva o lançamento da Rota dos Parques. Acreditamos que, a partir de agora, a formação de público será crescente, levando a um grande número de moradores mais opções de lazer de qualidade”, disse.

A professora Barbara Menezes Ferrarezi aprovou a iniciativa. “Eu achei maravilhosa a ideia, nós vimos o ônibus Tarifa Comercial e eu já tinha lido nos jornais sobre esse projeto. Sem contar que esse contato com a natureza é excelente, eu super recomendo e quero trazer minha mãe para participar”, disse Barbara.

O Analista de Sistemas Humberto Romulo Ferraresi também elogiou. “Eu fiquei surpreso quando eu soube e aprovo a ideia sim. Volta Redonda está inovando e está de parabéns pelo projeto”, disse.

Todos os locais percorridos pelo city tour também podem ser visitados de forma independente. Confira os dias e horários de funcionamento de cada área verde do roteiro: Jardim Botânico Municipal Antonieta Barreira Cravo: de terça-feira a domingo, das 9h às 17h; Parque Natural Volta Redonda: de sexta-feira a domingo, das 9h às 16h; Zoológico Municipal: de terça a domingo, das 9h às 16h (com agendamento que pode ser feito no link https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register ou no Centro de Informações Turísticas de Volta Redonda (CITVR), na Vila Santa Cecília); Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá: de segunda a domingo, das 8h às 17h. O centro de visitantes encontra-se em obras, mas o visitante pode percorrer as trilhas. Secom/VR – Fotos de Evandro Freitas