O Miss e Mister Infanto-Juvenil 2020 é franqueado pelo Miss e Mister Brasil o maior concurso de beleza do país

Devido à pandemia, esse ano, o concurso foi promovido virtualmente e o resultado foi divulgado no dia 26 de setembro por um júri 100% online. Reunindo beldades mirins na disputa pela coroa de mais bela do Estado, as candidatas – com idades entre 01 e 17 anos – passaram por vários testes ao longo do período de preparação. Conforme as regras do concurso, as modelos infanto-juvenil foram avaliadas por um júri composto por misses e misteres com títulos nacionais, atores, psicólogos, artistas e cantores.

Eles tiveram a difícil tarefa de escolher quem iria representar o Estado do Rio de Janeiro com beleza, personalidade, carisma e charme. E a faixa e a coroa da categoria Miss Rio de Janeiro Glamour do concurso desse ano foi conquistada por uma linda menina, moradora de Barra Mansa.

Gardênia Porto, mãe da pequena Stella Porto, de 6 anos, modelo mirim de Barra Mansa conta que desde um ano, a Stella demonstra sua desenvoltura e seu dom artístico. “Ela adora cantar, tocar violão, fazer vídeos, desfilar, ginástica artística, teatro e balé. Devido à pandemia, algumas aulas que ela faz e que presenciais precisaram parar, mas as aulas de passarela continuaram online, o que despertou o desejo da Stella em participar do concurso esse ano. E por que não satisfazer o desejo de uma filha? Foi lindo todo o processo”, explica a mãe.

Atualmente, Stella é modelo da agência House Models, da cidade de Volta Redonda. Para a nova miss, participar de um concurso estadual e principalmente vencer a categoria Miss Rio de Janeiro Glamour foi um sonho real! Um sonho desejado no qual ela se preparou com muito afinco, dedicação e diversão.

“Fiquei muito feliz de participar e ganhar um concurso e agora saber que sou uma miss, uma coisa que sempre sonhei em ser. Agora estou esperando o próximo concurso”, disse emocionada a pequena Stella.

Segundo a mãe da modelo mirim, o próximo concurso, será nacional e acontecerá de forma presencial na cidade do Rio de Janeiro no final do mês novembro.