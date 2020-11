PEF flagra veículo com registro de roubo, na Dutra, em Piraí

Um veículo com registro de roubo no Rio de Janeiro, foi recuperado na manhã deste domingo, no km 275 da BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí. Segundo os policiais rodoviários federais, o veículo é um Hyunday azul HB20, com placas de São Paulo. Durante abordagem de agentes suspeitaram e verificaram que o veículo original, com as mesmas características, foi roubado em 2015 no Rio de Janeiro.

O motorista, de 30 anos, morador de Resende, informou que comprou o carro no ano do roubo, mas não soube explicar porque não transferiu o veículo para a sua propriedade. Ele também disse não saber do vendedor.

Ele foi levado para a delegacia de polícia da cidade. (Foto: PRF / Divulgação)